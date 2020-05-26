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فيديو.. قطريون يعايدون بعضهم وسط كلمات باللغة الفارسية بدلاً من العربية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 08:27 م
فيديو.. قطريون يعايدون بعضهم وسط كلمات باللغة الفارسية بدلاً من العربية النظام القطرى
كتب مصطفى عنبر

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نشر حساب على موقع التواصل "تويتر" لإحدى سيدات الأسرة الحاكمة في قطر وتدعى نورة محمد آل ثانى، مقطع فيديو لمجموعة من القطريين يعايدون بعضهم بمناسبة عيد الفطر وسط كلمات باللغة الفارسية.

وعلق حساب نوره محمد آل ثانى على الفيديو الذى تخللته أغنية باللغة الفارسية "موزا تعلن الانسلاخ من العرب والآن تدريجيًا يتم الترويج للفرس لغه وثقافه ومذهب".

ويتعمد النظام القطرى الانسلاخ من محيطه وثقافته العربية والارتماء في أحضان إيران المعروف عنها بتدخلاتها السافرة في شئون الدول العربية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بهذه الدول.

وبسبب ممارسات قطر العدائية لمحيطها العربى ودعمها للإرهاب في المنطقة، فقد قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر كل العلاقات السيساية والاقتصادية والدبلوماسية مع قطر لحين تصويب مسارها والرجوع للصف العربى.

 

 

 

 


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ايران

عيد الفطر

الفارسية

تميم

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