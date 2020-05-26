اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:46 ص
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غرفة عمليات التموين تتابع المخابز طوال أيام عيد الفطر

الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:00 ص
غرفة عمليات التموين تتابع المخابز طوال أيام عيد الفطر غرفة عمليات التموين تتابع المخابز أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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 تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات عمل المخابز طوال أيام عيد الفطر المبارك للتأكد من التزام أصحابها من إنتاج الخبز المدعم وفقًا للأوزان المقررة، وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد بالبطاقات يوميًا .

ويأتي ذلك في الوقت الذى قرر فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة صرف سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم حتى آخر الشهر بدلاً من انتهاء صرفها يوم 20 من كل شهر، وذلك فى إطار حرص من الوزارة على قيام كل المواطنين بصرف سلع نقاط الخبز طوال الشهر، وذلك من خلال محال بدالى التموين، وفروع مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتى توفرها الوزارة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الهيئة العامة للسلع التموينية للتنسيق مع البنوك "شركة بنوك مصر، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلى، بنك مصر، بنك القاهرة-بنك الاسكندرية-البنك الزراعى المصرى" بسداد مستحقات المخابز عن أيام 21، 22، 23، 24 مايو بأجمالى مبلغ 91.5 مليون جنيه.

وخصصت البنوك مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز، حرصًا من الوزارة على حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم فى التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدى المدعم لكل المواطنين بكل محافظات الجمهورية.

 


التموين

المخابز

عيد الفطر المبارك

اخبار مصرية

وزاره التموين

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