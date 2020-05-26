عودة الصلوات للكنائس القبطية بفرنسا بعد إعادة فتحها وتطبيق الاشتراطات الصحية

سارة علام

أعلنت الكنائس القبطية بفرنسا عن إعادة فتحها أمام صلوات الأقباط مرة أخرى بعد أن أعلنت عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية بعدما عبرت البلاد مرحلة الذروة في وباء كوفيد 19 المعروف باسم كورونا وسمحت السلطات المحلية للكنائس بإعادة الفتح مرة أخرى.



وقالت الإيبارشية في بيان الثلاثاء، إنه خلال إتمام صلوات القداس الإلهي، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الأفراد: «على الأفراد خلال حضورهم صلوات القداسات الالهية إحضار اللفائف الخاصة وغطاء الرأس للسيدات وزجاجة المياه الخاصة بالأفراد».



وأضافت الإيبارشية أن الكنائس تفتح، فقط، أبوابها خلال صلوات القداسات الإلهية مع استمرار تعليق الاجتماعات والخدمات الكنيسة وخدمات مدارس الأحد.



يأتي ذلك بسبب مرض كوفيد-19 هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً، ولم يكن هناك أى علم بوجود هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه فى مدينة يوهان الصينية فى الأول من ديسمبر 2019.

يمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس. ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التى تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض كوفيد-19 أو يعطس. وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص. ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس عينيهم أو أنفهم أو فمهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره. ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد (3 أقدام).

فيما تعيش الكنيسة هذه الأيام ،أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.