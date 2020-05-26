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ضبط 5 تجار مخدرات بينهم سيدة وبحوزتهم هيروين وحشيش فى حملة ببنى سويف

الثلاثاء، 26 مايو 2020 08:56 م
ضبط 5 تجار مخدرات بينهم سيدة وبحوزتهم هيروين وحشيش فى حملة ببنى سويف حشيش - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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نجح قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن بنى سويف، فى ضبط 5 تجار مخدرات بينهم سيدة وبحوزتهم كمية من الهيروين والحشيش، وذلك فى حملة مكبرة خلال أيام عيد الفطر بإشراف من مساعد وزير الداخلية - مدير أمن بنى سويف، اللواء زكريا صالح، ومدير إدارة البحث الجنائى اللواء محمد عبدالوهاب، ورئيس مباحث المديرية العميد طارق عيسى .

وتلقى المقدم محمد جمال رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، معلومات تفيد وجود كمية من المخدرات بحوزة عدد من تجار المخدرات بأماكن مختلفة، واستعدادهم لترويجها على عملائهم فى أيام عيد الفطر.

وعقب التأكد من المعلومات الواردة و تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة استهدف المقدم محمد جمال رئيس قسم مكافحة المخدرات، عدة أوكار وأماكن لبيع المخدرات، خلال حملة أسفرت عن، ضبط صابرين. ح. س" وشهرتها " أم غرام"، 32 سنة، ربة منزل - مقيمة بمساكن سوزان مبارك بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وبحوزتها كمية من تذاكر الهيروين، تقدر ب 100 جرام، بقصد الاتجار و 300 جنيهاً حصيلة الاتجار وهاتفين محمول، وأيضا طارق. س. ع"، 43 سنة، عاطل، مقيم - الحميات، بمدينة بنى سويف و"محمد.س.م"، 30 سنة، عاطل، مقيم - مساكن البنك بمدينة بنى سويف الجديدة، شرق النيل، وبحوزتهما كمية من الهيروين، تقدر بحوالي، 120 جرام، و600 جنيه، و هواتف محمولة وسلاح أبيض، بالإضافة إلى مصطفى. خ. م"، 32 سنة، عاطل، مقيم - درب العيد، دائرة قسم بنى سويف، بحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر، تقدر ب100 جرام، وأربعة آلاف جنيه وهاتف محمول، و"محمد. ع. م"، وشهرته "الفرع"، 30 سنة، عاطل، مقيم مركز بنى سويف، وبحوزته، كمية من الهيروين، 50 جرام هيروين، 20 قرص مخدر، 2 سلاح أبيض "سنجة"، 2 هاتف محمول، 920 جنيهاً، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وتحفظت الحملة على المضبوطات وتم اقتياد المتهمين إلى قسم مكافحة المخدرات، وبمواجهتهم، اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم أيام عيد الفطر، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين.

 


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