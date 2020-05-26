ضبط المتهم بقتل موظف على المعاش في طوخ

نجحت مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، فى ضبط المتهم بقتل موظف بالمعاش مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتبين أنه عامل بالأجر، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مقتل "ا . أ . س " يبلغ من العمر 75 سنة بالمعاش ، مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان موظف بشركة النصر لصناعة السيارات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن المجنى عليه مطعون عدة طعنات بالجسد ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ،وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية .

وتمكن الرائد محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهم وهو عامل يعمل بالأجر ،وقام بقتل المجني علية وطعمة عدة طعنات بجسدة وتم التحفظ على المتهم وجاري عرضة علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

كما قرر محمود طارق رئيس نيابة مركز شرطة طوخ ، بإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها ، بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة،كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال شهود عيان الواقعة.