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صور..منع حفل زفاف وضبط منطقة ملاهى بالجيزة لمخالفتهم إجراءات مواجهة كورونا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:51 م
صور..منع حفل زفاف وضبط منطقة ملاهى بالجيزة لمخالفتهم إجراءات مواجهة كورونا حفل زفاف بالجيزة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص استأجر قطعة أرض لتحويلها ملاهي، وضبط صاحب فراشة لاقامته حفل عرس في الجيزة.

أكدت المعلومات والتحريات إقامة حفل عرس بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبالإنتقال والفحص تم ضبط صاحب الحفل ومالك الفراشة، كما تم بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق إزالة الإشغالات المتواجدة بالشارع، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

 

ووردت معلومات تفيد قيام المسئولين عن أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الأهرام ببيع الوجبات السريعة للمواطنين أثناء فترة الحظر وتواجد عدد من المواطنين أمام المحل، بالإنتقال والفحص تم ضبط ثلاثة عاملين بالمحل، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وأكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص بإستئجار قطعة أرض مساحتها 1000 متر بدائرة قسم شرطة الأهرام، وإستخدامها كملاهى أثناء فترة الحظر، بالإنتقال والفحص تم ضبطه وتبين إقامته لـ "22 أرجوحة"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والخطة الشاملة التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

مدينة ملاهي
مدينة ملاهي

 

ملاهي بالجيزة
ملاهي بالجيزة

 

حفل زفاف
حفل زفاف

 

زفاف بالجيزة
زفاف بالجيزة

 

 


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