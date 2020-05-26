صور.. محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا لاستقبال مصابى كورونا

المنوفية محمود شاكر

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى الشروق بقويسنا لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بسعة 40 سرير.

وذلك لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة والدكتور سعيد محمد البربرى مدير مستشفى العربى بأبو رقبة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وأكد محافظ المنوفية استعداد المستشفى لإستقبال حالات الإصابة ودعم المنظومة الصحية وخدمة المجتمع فى ظل هذه الظروف الراهنة .

وتفقد المحافظ مبنى الطوارىء والإستقبال وغرف المرضى وكذا جهاز الأشعة الخاص بتشخيص حالات الإصابة المبدئية، كما تضم المستشفى 2 أسرة عناية مركزة، موجهاً وكيل وزراة الصحة بدعم المستشفى بكافة الأدوية والمسحات اللازمة، وأشاد المحافظ بمستوى التجهيزات الفنية وتوفير كافة المعدات الطبية ذات الجودة العالية لتأدية الخدمة الصحية بشكل أفضل.

وأكد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن المستشفى تعد صرح طبى جديد ويمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وتقام المستشفى على مساحة 2500م .



