صور.. دفن جثمان سيدة متوفاة بكورونا بمقابر قرية الهياتم بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

انتهى فريق الطب الوقائي بالاداره الصحية ثان المحله برئاسة الدكتور سيد قاعود مدير الإدارة الصحية، والدكتور فتحي فايد مدير العلاج الحر بالاداره الصحية ثان المحله، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة من دفن جثمان سيده متوفاة بفيروس كورونا بقرية الهياتم مركز المحلة.

كانت السيده المتوفاه قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها للعزل الصحي بمستشفى المحلة العام. وقام فريق طبي بتغسيل الجثمان وفقاً للاشتراطات الصحيه والوقائية، وتم نقلها بسياره إسعاف مجهزه لقريه الهياتم وتسلم فريق من الطب الوقائي الجثمان، ودفنه بالمقابر وعقب الدفن تم تطهير المقابر.

وكان قد انتهى فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالغربية، من دفن جثمان مواطن مقيم قرية محلة ابو علي مركز المحلة، بعد وفاته داخل الحجر الصحي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كانت مديرية الصحة قد انتهت من تغسيل جثمان المتوفي وتكفينه وفقا للاشتراطات الصحية، وتم نقله بسياره إسعاف مجهزة لقرية محلة ابو علي واستقبل الجثمان فريق من الطب الوقائي بالاداره الصحية اول المحله، وتواجد الشرطه برئاسه العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، وتم تشييع جثمان المتوفي ودفنه بمقابر عائلته، وتطهير وتعقيم المقابر.