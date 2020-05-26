اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:50 م
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صور..تنفيذ 4 قرارات إزالة بناء على أراضى الدولة ببرج العرب غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:38 م
صور..تنفيذ 4 قرارات إزالة بناء على أراضى الدولة ببرج العرب غرب الإسكندرية ازالة التعديات
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

 

وأشار بيان صادر من مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية ،أنه بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحويل جميع المعترضين و المخالفين لقانون البناء أثناء فترة الحظر إلى النيابة العسكرية،شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة  جيهان مسعود حملة للتصدى لظاهرة التعدى على أملاك الدولة حيث اسفرت الحملة عن تنفيذ القرار رقم 46/2020  عبارة عن منزل على مساحة 400م2  بنجع أحمد ، قرار رقم 48/2020 عبارة عن منزل واعترض المواطن على تنفيذ القرار وتم تحويله للنيابة العسكرية بنجع أحمد ، قرار رقم 47/2020  عبارة عن منزل دور أرضى بدون سقف وتحويل المواطن للنيابة العسكرية بنجع الأفراد بحرى ،قرار رقم 49/2020  عبارة عن سور بداخله غرفة وتحويل المواطن للنيابة العسكرية بنجع أحمد و ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة .

 

و كان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

 

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

 

ازالة التعديات
ازالة التعديات

 

تعديات برج العرب
تعديات برج العرب

 

هدم التعدى
هدم التعدى

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

البناء المخالف

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