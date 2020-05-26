اليوم السابع
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صور.. إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية ببرج العرب غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 07:18 م
صور.. إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية ببرج العرب غرب الإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف، بكافة أشكاله ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لآى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأشار مركز ومدينة برج العرب برئاسة المهندسة جيهان مسعود، أنه تم شن حملة لإزالة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 5  قرارات إزالة تعدى على مساحة 500م2 على الآراضى الزراعية بمعدات التحسين ،و ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة وبمرافقة الكول الأمنى

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات. موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، علي استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الأحياء لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، موضحا أنة تم إزالة  300 مخالفة تشمل التعدى على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفة الإرتفاعات.

التعدى على الاراضى الزراعية (1)
التعدى على الاراضى الزراعية 

 

التعدى على الاراضى الزراعية (2)
التعدى على الاراضى الزراعية 

 

التعدى على الاراضى الزراعية (3)
التعدى على الاراضى الزراعية 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

البناء المخالف

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