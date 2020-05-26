صحة كفر الشيخ لم تسجل أي حالات كورونا ورفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات

كفر الشيخ محمد سليمان

لم تسجل مديرية الصحة بكفر الشيخ ، أي حالات مصابة بفيروس كورونا ، لليوم الثاني على التوالي من أيام عيد الفطر المبارك، وتابعت غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات الصحية ، المستشفيات العامة والمركزية ، ومستشفيات العزل بالمحافظة و أكدت الغرفة أن الأمور مستقرة ولم تسجل لدينا أي حالات إصابة بفيروس كورونا خلال يومي عيد الفطر المبارك.

وقال مدير مستشفي كفر الشيخ العام ، إن مستشفى كفر الشيخ العام على كامل الاستعداد لاستقبال كافة المرضي مصابي فيروس كورونا المستجد ، وتوفير كافة سبل الراحة لهم ، وكذلك المستلزمات الطبية الذين يحتاجون إليها لإتمام علاجهم ، وذلك بفضل دعم وزارة الصحة المستمر ، كما أن هناك حماية كاملة وأمن للكوادر الطبية بالمستشفى ، وتم توفير كافة الأجهزة والمعدات والوسائل المتعددة ، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم الدعم اللازم للمستشفيات ، وخاصة للأطقم الطبية.