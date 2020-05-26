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"صحة الشرقية" تتابع العمل بمستشفيات الحميات والصدر وتوفير الخدمات للأطقم الطبية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 10:35 م
"صحة الشرقية" تتابع العمل بمستشفيات الحميات والصدر وتوفير الخدمات للأطقم الطبية جولة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة للمرور على مستشفيات الحميات والأمراض الصدرية بالزقازيق لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

كما تم الاطمئنان على الحالة الصحية والتحسن المستمر لعدد من أفراد الفريق الطبي من الأطباء والتمريض المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومقدماً التهنئة لهم بالعيد، والذين أشادوا بالخدمات الطبية المقدمة لهم ولجميع المرضى بالمستشفي على حد سواء.

كما عبر الفريق الطبي المعالج أيضاً عن سعادته وامتنانه بدعم القيادة السياسية لهم، والزيارات المستمرة لوكيل الوزارة للمستشفي لمؤازرتهم ودعمهم، وتوفير أي احتياجات لهم، وتعد هذه الزيارة الثانية لوكيل الوزارة في أقل من 48 ساعة وذلك خلال أيام العيد، وفي جو من السعادة البالغة، مليئ بمشاعر الود والمحبة، وحفاوة الاستقبال.

وطالب الفريق الطبي بأخذ صور تذكارية مع وكيل الوزارة، تتويجاً لمسؤولياتهم الوطنية، ومهمتهم البطولية، التي يقومون بها في ظل الظروف الراهنة.

وشدد وكيل الوزارة على اتباع الفريق الطبي لكافة سياسات مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في التعامل مع الحالات المرضية، ووجه مديري المستشفيات بتوفير كافة إحتياجات الفريق الطبي، مع التدريب والتعليم الطبي المستمر، كما تم التأكد من اتباع المستشفيات لإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بشكل مستمر يومياً وبطريقة آمنة.

وأكد وكيل الوزارة علي التطهير والتعقيم والجرد اليومي لكافة أماكن المستشفي، للحفاظ علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمواطنين، كما تأكد توافر الأدوية للمرضي، والمستلزمات الطبية والوقائية للفريق الطبي بكميات تكفي كمخزون الإستراتيجي، وموجها مديري المستشفيات بتقديم كافة الرعاية الطبية لجميع المرضي وفقاً لبروتوكولات العلاج المحددة من وزارة الصحة المصرية في التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها والإيجابية لكورونا المستجد.


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