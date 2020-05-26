اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 مايو 2020 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الدقهلية: 18 مريضًا يخضعون لبروتوكول العلاج بمنازلهم

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:24 ص
صحة الدقهلية: 18 مريضًا يخضعون لبروتوكول العلاج بمنازلهم مرضى كرونا أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة، فى كل مستشفيات الدقهلية، وأن هناك بالفعل 18 مريضًا بكورونا تتم متابعتهم منزليًا طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة الجديد ويقوم الطب الوقائي بمتابعة تلك الحالات المنزلية، وفي كل أنحاء المحافظة حيث تتم متابعة المرضى ونطمئن عليهم من خلال فرق الترصد التابعة للطب الوقائي والإدارات الصحية فلديهم كل بيانات المرضى ويتم الربط بينهم.

ويتم إجراء التحاليل لكل المستشفيات داخل مستشفى المنصورة الدولي، ويتم إبلاغ الجميع بنتائج التحاليل ويتم تصنيف المريض على حسب درجة الإصابة.

وفى حالة أن تكون حالة المصاب فى خطر فيتم دخوله مستشفى الحجر لتلقي العلاج ولو ثبت عدم تحسن الحالة بعد خمس أيام فيبقي في المستشفي إما في حالة تحسن الحالة فلا ننتظر ثبوت سلبية الحالة ولكن يتجه للمنزل وتتم متابعته كحالة بسيطة.

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

فيروس كورونا

مستشفيات العزل بالدقهليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

البنك الأهلى يوضح حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب إصابات بين العاملين بكورونا

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

فيديو.. استمع إلى تلاوة قرآنية بصوت الطالب محمد حشيش ابن الدقهلية

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا بدءًا من الأحد المقبل

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أخبار مصر.. إيقاف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

بيزنس الأوبئة.. الداخلية تلاحق مصانع بير السلم لإنتاج كمامات كورونا مجهولة المصدر.. ضبط نصف مليون كمامة مغشوشة و50 طن كحول ومطهرات مصنعة من خامات رديئة.. قانونيون: العقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ الشرقية يقرر فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا بأبوكبير

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

محافظ القاهرة يوقف تراخيص البناء 6 أشهر ويمنع استكمال الجاري تنفيذه إلا بشروط

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 25-5-2020

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

غدا ..شبورة و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى ..والعظمى 32 درجة

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بوقف تراخيص البناء 6 أشهر للسيطرة على البناء المخالف.. القرار بالتزامن مع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا.. ومحافظ الجيزة: تحويل أى مخالفة للقضاء العسكرى والهدم حتى سطح الأرض

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

3 حيل لعيدية كبيرة فى زمن كورونا بعيد عن الكاش.. مع أحمد يعقوب (فيديو)

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

صانع الفخار الذي صنع المجد.. رحلة "هاني" للدكتوراه حكاية كفاح ونجاح.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة