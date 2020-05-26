صحة الدقهلية: 18 مريضًا يخضعون لبروتوكول العلاج بمنازلهم

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم تطبيق بروتوكول وزارة الصحة، فى كل مستشفيات الدقهلية، وأن هناك بالفعل 18 مريضًا بكورونا تتم متابعتهم منزليًا طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة الجديد ويقوم الطب الوقائي بمتابعة تلك الحالات المنزلية، وفي كل أنحاء المحافظة حيث تتم متابعة المرضى ونطمئن عليهم من خلال فرق الترصد التابعة للطب الوقائي والإدارات الصحية فلديهم كل بيانات المرضى ويتم الربط بينهم.

ويتم إجراء التحاليل لكل المستشفيات داخل مستشفى المنصورة الدولي، ويتم إبلاغ الجميع بنتائج التحاليل ويتم تصنيف المريض على حسب درجة الإصابة.

وفى حالة أن تكون حالة المصاب فى خطر فيتم دخوله مستشفى الحجر لتلقي العلاج ولو ثبت عدم تحسن الحالة بعد خمس أيام فيبقي في المستشفي إما في حالة تحسن الحالة فلا ننتظر ثبوت سلبية الحالة ولكن يتجه للمنزل وتتم متابعته كحالة بسيطة.