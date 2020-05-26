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صحة الأقصر تعلن عدم مسئوليتها عن جمع أفراد لتبرعات ومعونات لمستشفيات العزل

الثلاثاء، 26 مايو 2020 10:16 م
صحة الأقصر تعلن عدم مسئوليتها عن جمع أفراد لتبرعات ومعونات لمستشفيات العزل صحة الأقصر تعلن عدم مسئوليتها عن جمع أفراد لتبرعات ومعونات لمستشفيات العزل
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن عدم مسئوليتها عن جمع بعض الأفراد التبرعات أو معونات خاصة بخدمات العزل للنزل والمستشفيات وهى (نزل شباب الطود – مستشفى العديسات – مستشفى الأقصر العام – مستشفى القرنة – مستشفى الحميات – مستشفى البياضية – مستشفى إسنا)، محذرةً من الإنسياق وراء أشخاص يجمعون تبرعات بدعوى تقديمها لمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا.

وأكدت مديرية صحة الأقصر، فى بيان صحفى، أن أي مساعدات أو تبرعات عينية من أي جهة أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لا تتم مباشرة إلا مع الدكتورة نهاد نصر الدين، مسؤول إدارة التغذية واحتياجات العزل بالمديرية، والمسؤول عن وصولها بشكل صحيح وحسب الاحتياج لمستحقيها فقط، كما نوهت المديرية إلى توافر مستلزمات مكافحة العدوى بالكامل، مع كامل الشكر والتقدير لمديرية التضامن الاجتماعى وكل من ساهم حتى الآن بتقديم الخدمات والدعم.

كما أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن تشكيل لجنة علمية تضم استشاريين من الحميات والصدر والرعاية المركزة والطوارئ وتخصصات أخرى، وذلك للنظر فى التنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمد من وزارة الصحة، وكذلك تقييم حالات الاشتباه بمستشفى حميات الأقصر.

وأضافت مديرية مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل تلك اللجنة طبقاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تم اعتماد بروتوكول حالات الدخول وحالات العناية المركزة، مع وضع ضوابط تشخيص الحالات من حيث الفحوصات وعمل مسحة للتحليل، وأيضا تنسيق حالات الإحالة لنزل الشباب ومستشفيات العزل، وأوضحت المديرية على أن ذلك القرار سيعمل على تخفيف الضغوط على المستشفيات، وإضفاء نوع من التنظيم ينعكس على توفير سبل الراحة للمواطنين والمرضى.

1
بيان صحة الأقصر

 

2
باقى بيان صحة الأقصر

الاقصر

صحة الاقصر

جمع تبرعات لمستشفيات العزل

اخبار الاقصر

مديرية الصحة بالاقصر

اخبار المحافظات

مسلتزمات خدمات العزل

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