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صاعقة قوية تضرب وتحرق شجرة معمرة فى المملكة العربية السعودية.. فيديو

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:10 م
صاعقة قوية تضرب وتحرق شجرة معمرة فى المملكة العربية السعودية.. فيديو لحظة صعق الشجرة
كتب خالد إبراهيم

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أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى منذ الأمس، لحظة انقضاض صاعقة قوية على شجرة معمرة فى شواص إحدى مراكز محافظة بلقرن، تقع في شمال غرب المحافظة، حيث لم تسفر الواقعة عن أى إصابات.

وذكرت موقع "سبق" السعودى أن صاعقة أخرى وقعت فى مركز عفراء، ضربت منزل مواطن ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات، إلا أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تضررت بالإضافة إلى تضرر أجزاء من المنزل، قبل أن يحضر أفراد من الدفاع المدنى، و بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من محافظة بلقرن.

أضرار الصاعقة
أضرار الصاعقة

 

الصاعقة
الصاعقة

 

لحظة حريق الشجرة
لحظة حريق الشجرة

 

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات السعودية اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والجموم ، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، والكامل، وميسان، وتربة، ورنية، وعرفات، ومنى، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، بحسب واس، وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.


صاعقة

شجرة معمرة

المملكة العربية السعودية

امطار

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