صاعقة قوية تضرب وتحرق شجرة معمرة فى المملكة العربية السعودية.. فيديو

كتب خالد إبراهيم

أظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى منذ الأمس، لحظة انقضاض صاعقة قوية على شجرة معمرة فى شواص إحدى مراكز محافظة بلقرن، تقع في شمال غرب المحافظة، حيث لم تسفر الواقعة عن أى إصابات.

صاعقة رعدية قوية تضرب منزل مواطن وقطعت شجرة في شواص بمحافظة بلقرن شمال #ابها ٢٠٠ كم تقريبا

اليوم الاثنين ٢ شوال ١٤٤١ #عسير

📷 علي العلياني pic.twitter.com/BVrzRWs5bQ — صالح الحمادي (@salhammadi1958) May 25, 2020

وذكرت موقع "سبق" السعودى أن صاعقة أخرى وقعت فى مركز عفراء، ضربت منزل مواطن ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات، إلا أن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تضررت بالإضافة إلى تضرر أجزاء من المنزل، قبل أن يحضر أفراد من الدفاع المدنى، و بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من محافظة بلقرن.



أضرار الصاعقة



الصاعقة



لحظة حريق الشجرة

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة فى الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات السعودية اليوم تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والجموم ، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، والكامل، وميسان، وتربة، ورنية، وعرفات، ومنى، مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، بحسب واس، وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.