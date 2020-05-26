اليوم السابع
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خالد صلاح
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سفير مصر بموسكو يناقش التطورات بسوريا وليبيا مع نائب وزير الخارجية الروسى

الثلاثاء، 26 مايو 2020 06:28 م
سفير مصر بموسكو يناقش التطورات بسوريا وليبيا مع نائب وزير الخارجية الروسى السفير المصرى فى موسكو إيهاب نصر
أ ش أ

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بحث سيرجى فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسى، مع السفير المصرى فى موسكو إيهاب نصر، الوضع فى سوريا والشرق الأوسط والتسوية الليبية.
وناقش الجانبان - وفق بيان الخارجية الروسية، أوردته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم /الثلاثاء/ - بالتفصيل الوضع الحالي على الأرض في سوريا في سياق ضرورة مكافحة الإرهاب، ومهمة توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وعملية الحل السياسي للأزمة السورية على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي البلاد.
وأشار البيان إلى أن قضايا التسوية في الشرق الأوسط وليبيا، المدرجة على أجندة الأمم المتحدة، تم بحثها أيضا، موضحاً أن المحادثات جرت أمس الإثنين.


مصر

روسيا

السفير إيهاب نصر

سيرجى فيرشينين

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