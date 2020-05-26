زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

" اليوم السابع " توصل إلي الطبيبة التي تدعى هاجر حسن أخصائي جراحة عامة بمستشفي أبو قير العام، والتي تم تكليفها من وزارة الصحة للعمل بمستشفى العزل بالعجمي لمدة 28 يوم شاركت خلالهم في علاج المصابين المحجوزين بالمستشفى وخرج خلال تواجدها عدد من الحالات بعد تلقي العلاج، وشاركت طاقم المستشفى في متابعة العديد من الحالات.

الطبيبة هاجر حسن عبرت عن رفضها للدعوات التحريضية التي بثتها جماعة الإخوان بهدف شق الصف بين أطباء مصر ووزارة الصحة، وأعلنت عن استمراراها في موقعها بالعمل وقالت : " أنا مش همشي غير بعد شفاء أخر مريض".