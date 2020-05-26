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زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:03 م
زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف الدكتورة شيرين الجيار استشاري طب الاطفال والتغذية العلاجية
كتب محمد صبحى

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وجهت الدكتورة شيرين الجيار استشارى طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة، زوجة الشهيد الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب القصر العينى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رسالة لأطباء مصر قائلة: "على العهد والقسم مش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف".

 

وتابعت الجيار، فى رسالتها: "الدكتور هشام كان قدوة لكل شباب الأطباء المحتاجين يعرفوا عمل ايه فى حياته المهنية.. كان لما مريض يحتاجه مهما كنا مسافرين يرجع تانى عشان يلحق المريض.. كان بيعمل مجهود كبير جدا لتنظيم قوافل طبية فى القرى والنجوع.. هشام فضل يشتغل لأخر دقيقة فى حياته.. حتى كتب الله له الشهادة.. وأنا هرجع شغلى قريب.. وكثير من زملائنا اللى أصيبوا بعد شفائهم عادوا مرة أخرى لعملهم ومساعدة المرضى بالرغم من كل التحديات والصعاب اللى ممكن نواجها.. لكن هذا ليس معناه اننا نتخلى عن مريض لأن هذا عهدنا أمام الله".


 
وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطبيبة بمستشفى العزل بالعجمي رفضت الالتفات لدعوات تقديم الاستقالة وأعلنت مواصلة استكمال دورها الطبي في معالجة مصابي مرضي كورونا المحجوزين بمستشفيات العزل.
 

" اليوم السابع " توصل إلي الطبيبة التي تدعى هاجر حسن أخصائي جراحة عامة بمستشفي أبو قير العام، والتي تم تكليفها  من وزارة الصحة للعمل بمستشفى العزل بالعجمي لمدة 28 يوم شاركت خلالهم في علاج المصابين المحجوزين بالمستشفى وخرج خلال تواجدها عدد من الحالات بعد تلقي العلاج، وشاركت طاقم المستشفى في متابعة العديد من الحالات. 

 

الطبيبة هاجر حسن عبرت عن رفضها للدعوات التحريضية التي بثتها جماعة الإخوان بهدف شق الصف بين أطباء مصر ووزارة الصحة، وأعلنت عن استمراراها في موقعها بالعمل وقالت : " أنا مش همشي غير بعد شفاء أخر مريض".

 

كما شاركت أحد أصدقائها عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك ببوست قالت من خلاله :" وزى ما قال منسى..احنا على العهد يا رجالة..احفظوا كرامة بلدكم..ارفعوا رأسكم فخرا بجيشكم..واجهوا أكاذيب الإخوان وكارهى الوطن..قاتلوهم كما قاتل جيشكم الارهابيين..ارهابهم واحد ولا يتجزء" ، وعلي ما يبدو أنها كانت رسالة واضحة منها لأطباء مصر بأن يحذوا حذوا الشهيد أحمد منسي الذي لم يترك موقع القتال ودافع عن تراب وطنة حتي أخر قطره من دمه.

هشام الساكت

شيرين الجيار

جامعة القاهرة

فيروس كورونا

الاطباء

اليوم السابع بلس

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