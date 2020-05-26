خيط الجريمة.. قصة طفل قتل زوجة عمه وابنتها بعد اتهامه بالسرقة فى أبو النمرس

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"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة" والتي يسرد قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .
شهدت منطقة أبو النمرس جريمة قتل بشعة، حيث أقدم الطفل "صابر.م" 17 سنة، على قتل زوجة عمه وابنتها والشروع فى قتل ابنها فى منطقة أبو النمرس، بسبب اتهام المجنى عليها الأولى له بالسرقة، وتشويه سمعته بين أفراد عائلته، الأمر الذى دفعه للانتقام منها، حيث قرر التسلل لمنزلها وقتلها بسلاح أبيض وقتل ابنتها، وألقى ابنها من النافذة حتى لا يتم كشف جريمته، وفر هاربا.
أمام النيابة العامة بجنوب الجيزة، اعترف المتهم ، أنه استغل عدم وجود عمه بالمنزل، وترك القتيلة زوجته الباب مفتوحا، خلال وقوفها بناصية الشارع، وتسلل للمنزل، وفور عودتها أشهر سلاحا أبيض، وسدد لها عدة طعنات، ثم استكمل جريمته بقتل ابنتها، وإلقاء ابنها من النافذة حتى لا يكشفان عن هويته وفر هاربا، عقب ارتكابه الجريمة.
وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الحادث، وأوضح أمام رجال المباحث، كيفية تسلله للمنزل، وارتكاب الجريمة.
تلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 27 عاما، وابنتها البالغة من العمر 7 سنوات مصابين بعدة طعنات داخل منزلهما بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور عليهما مفارقين الحياة، نتيجة الاعتداء عليهما بسلاح أبيض، كما تبين أن طفل المجني عليها، تم إلقائه من نافذة المنزل وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
كشفت تحريات المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، أن ابن شقيق زوج الضحية يدعى "صابر. م. ج " 17 سنة عامل، وراء ارتكاب الجريمة.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم قرر قتل الضحية، لتوجيه الضحية له اتهاما بالسرقة منذ عدة أيام، وأنه استغل توقفها بناصية الشارع الذي تقيم به،وتركها الباب مفتوحا، وتسلل لمسكنها وفور عودتها ارتكب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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