خيط الجريمة.. قصة طفل قتل زوجة عمه وابنتها بعد اتهامه بالسرقة فى أبو النمرس

"اليوم السابع" يقدم فى سلسلة "خيط الجريمة" والتي يسرد قصص تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول الى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص التي تعد ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، ظل رجال الأمن فترات حتى وصلوا الى "خيط الجريمة" .

شهدت منطقة أبو النمرس جريمة قتل بشعة، حيث أقدم الطفل "صابر.م" 17 سنة، على قتل زوجة عمه وابنتها والشروع فى قتل ابنها فى منطقة أبو النمرس، بسبب اتهام المجنى عليها الأولى له بالسرقة، وتشويه سمعته بين أفراد عائلته، الأمر الذى دفعه للانتقام منها، حيث قرر التسلل لمنزلها وقتلها بسلاح أبيض وقتل ابنتها، وألقى ابنها من النافذة حتى لا يتم كشف جريمته، وفر هاربا.