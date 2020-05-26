خروج 16 حالة من الحجر الصحى بأسوان بعد تعافيهم من فيروس كورونا

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، اليوم، الثلاثاء، شفاء 16 حالة جديدة من مصابى فيروس كورونا المستجد، ومغادرتهم مستشفى أسوان التخصصى والمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وتبين أن الحالات التى خرجت من مستشفى الصداقة التخصصى هى: "سعاد.س.ع، وولاء.م.ش، وسعاد.ا.ا، ومصطفى.ط.ح، ومرفت.ج.ى"، بينما تبين أن الحالات التى خرجت من المدينة الشبابية هى: "ونيسة.ب.ا، ومرية.ا.ا، وسنيه.ح.ى، وبسيونى.ع، ووفاء.م.ى، ومروة.ا.ن، ومحمد.م.ا، وأحمد.ر.ع، وياسر.م.م، وزينب.م.ا، وجفل.م.س".

وفى لفتة طيبة، كان أطباء وتمريض مستشفى الحجر الصحى بأسوان، احتفلوا يوم الجمعة الماضية بعيد ميلاد قمص قبطى مصاب بفيروس كورونا المستجد، وتقديم التهانى والهدايا العينية له، والتى كانت منها "تورتة وساعة وكتب دينية وبالونات وهدايا أخرى".

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن الهدف من إقامة عيد ميلاد للقمص بيشوى ويا من محافظة قنا من مواليد 22 مايو 1949 ويبلغ من العمر 71 عاما، هو إدخال السرور والبهجة على المريض خاصة أنه يساهم فى علاج الحالة ويخفف من الضغط النفسى الواقع على المريض ويساعد فى استشفاء الحالة بسرعة.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القمص بيشوى دخل الحجر الصحى بمستشفى أسوان التخصصى منذ ما يقرب من شهر تقريبا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله من محل إقامته بمحافظة قنا إلى أسوان.

وأشار الدكتور أبو المجد، إلى أن الحالة الصحية للقمص بيشوى كانت متأخرة جدا وتم حجزه بغرفة العناية المركزة، إلا أن تبرع أحد الأشخاص المسلمين ويدعى "محمد عبد الفتاح" ببلازما الدم ساهم فى تحسن الحالة تدريجيا وبدأت تتعافى، ويحاول والأطباء والتمريض والعاملين فى الحجر الصحى إدخال البهجة والسرور على المرضى لرفع الروح المعنوية لديهم بهدف تمثالهم للشفاء بسرعة.