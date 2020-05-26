اليوم السابع
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حى ثان المحلة يشن حملة مفاجئة لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر.. صور

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:13 م
حى ثان المحلة يشن حملة مفاجئة لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر.. صور جانب من الجولة.
الغربية - محمد طارق

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شن حى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، حملة مفاجئة صباح اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، برئاسة المحاسب أحمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحى ، وبمشاركة اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة ، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بغلق جميع المحال التجاريةحيث قامت الحملة برصد التزام المواطنين وأصحاب المحلات بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك ضمن خطة الدولة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، كما تبين وجود بعض المحلات المخالفة بقرار الغلق ، وعلى الفور تم غلقها واتخاذكافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وناشد " رئيس الحى " جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم النزول إلى الشارع إلا فى الحالات القصوى والوقوف صفا واحدا مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وكانت حالة من الغضب سادت بين الآلاف من أهالى منطقة الجمهورية "البوابة الثانية" بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية ، بسبب غرق المنطقة بأكملها بمياة الصرف الصحى ، وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم المحافظ .

رصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل مدينة المحلة الكبرى ، انتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة الجمهورية ، فضلا عن الروائح الكريهة التى تبعث من تلك المياة داخل المنازل ، بالرغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها الدولة للحفاظ على حياة المواطنين .

وفى هذا الصدد، قال إبراهيم السيد أحد الأهالى ، إن المنطقة من أهم المناطق الموجودة داخل مدينة المحلة وبالرغم من ذلك تتعرض لاهمال كبير من الأجهزة التنفيذية ، فمياة الصرف تغرق مداخل ومخارج المنازل فضلا عن الانتشار الكبير للحشرات والروائح الكريهة .

وأضاف : قمنا بتقديم شكاوى إلى مجلس المدينة والحى وبعد عدة أيام تم إصلاح تلك الأعطال فى خطوط الصرف، ولكن المياه أغرقت المنطقة مرة أخرى ، موضحا أن الأهالى قاموا بتقديم شكاوى إلى محافظ الغربية ولكن دون أى جدوى .

وأوضح أن المحافظ يقوم بجولات عديدة داخل مركز ومدينة المحلة ، ولكن لم يتغير إى شى منذ تولية المنصب حتى الآن ، فتلال القمامة تنتشر فى جميع المناطق وعلى نواصى الشوارع الرئيسية والفرعية ، والتى تحولت إلى مقالب قمامة متفرقة ، مطالبا محافظ الغربية بضرورة إصلاح خطوط الصرف بمنطقة الجمهورية ورفع تلال القمامة من الشوارع  .

جانب من الجولة.
جانب من الجولة.

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

جولة مفاجئة لمتابعة قرارات الحظر.
جولة مفاجئة لمتابعة قرارات الحظر.

 

جولة مفاجئة لمتابعة قرارات الحظر
جولة مفاجئة لمتابعة قرارات الحظر

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