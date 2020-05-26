حى ثان المحلة يشن حملة مفاجئة لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر.. صور

الغربية - محمد طارق

شن حى ثان المحلة الكبرى فى محافظة الغربية ، حملة مفاجئة صباح اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك ، برئاسة المحاسب أحمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحى ، وبمشاركة اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة ، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بغلق جميع المحال التجارية . حيث قامت الحملة برصد التزام المواطنين وأصحاب المحلات بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك ضمن خطة الدولة بتطبيق كافة التدابير الاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، كما تبين وجود بعض المحلات المخالفة بقرار الغلق ، وعلى الفور تم غلقها واتخاذكافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وناشد " رئيس الحى " جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم النزول إلى الشارع إلا فى الحالات القصوى والوقوف صفا واحدا مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

وكانت حالة من الغضب سادت بين الآلاف من أهالى منطقة الجمهورية "البوابة الثانية" بمدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية ، بسبب غرق المنطقة بأكملها بمياة الصرف الصحى ، وسط غياب تام للأجهزة التنفيذية وعلى رأسهم المحافظ .

رصد " اليوم السابع " خلال جولته داخل مدينة المحلة الكبرى ، انتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة الجمهورية ، فضلا عن الروائح الكريهة التى تبعث من تلك المياة داخل المنازل ، بالرغم من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها الدولة للحفاظ على حياة المواطنين .

وفى هذا الصدد، قال إبراهيم السيد أحد الأهالى ، إن المنطقة من أهم المناطق الموجودة داخل مدينة المحلة وبالرغم من ذلك تتعرض لاهمال كبير من الأجهزة التنفيذية ، فمياة الصرف تغرق مداخل ومخارج المنازل فضلا عن الانتشار الكبير للحشرات والروائح الكريهة .

وأضاف : قمنا بتقديم شكاوى إلى مجلس المدينة والحى وبعد عدة أيام تم إصلاح تلك الأعطال فى خطوط الصرف، ولكن المياه أغرقت المنطقة مرة أخرى ، موضحا أن الأهالى قاموا بتقديم شكاوى إلى محافظ الغربية ولكن دون أى جدوى .

وأوضح أن المحافظ يقوم بجولات عديدة داخل مركز ومدينة المحلة ، ولكن لم يتغير إى شى منذ تولية المنصب حتى الآن ، فتلال القمامة تنتشر فى جميع المناطق وعلى نواصى الشوارع الرئيسية والفرعية ، والتى تحولت إلى مقالب قمامة متفرقة ، مطالبا محافظ الغربية بضرورة إصلاح خطوط الصرف بمنطقة الجمهورية ورفع تلال القمامة من الشوارع .



جانب من الجولة.



جانب من الجولة



جولة مفاجئة لمتابعة قرارات الحظر.