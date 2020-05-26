حظر البناء فى مصر 6 أشهر.. الأسباب والمكاسب "فيديو"

أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بحظر البناء فى مصر لمدة 6 أشهر، اعتبارا من يوم الأحد 24 مايو الجارى، والذى يتمثل فى إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

الفيديو التالى يرصد تفاصيل القرار وأسبابه وطريقه تطبيقه والمكاسب التي سيحققها.