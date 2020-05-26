حبس عاطل ضبط بـ3800 قرص مخدر بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

أمر المستشار أمين عبدالحافظ رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه بحوزته 3 آلاف و800 قرص مخدر، لترويجها على عملائه بدائرة القسم، بأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، من ضباط وحدة تأمين الطرق بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

وأخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، وتبين أن المتهم " م. ن. ع " 29 عاما، عاطل كان يستعد لترويج أقراص الأباتريل المخدرة بمنطقة شبرا الخيمة، وضبط بحوزته 3 آلاف و800 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة لترويجها على عملائه والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

وفى سياق آخر تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 186 محكوما عليهم، و10 أحكام جنائية، خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 186 محكوما عليهم بإجمالى 2641 أحكام منفذة، 894 حكما جزئيًا، و195حكما مستأنفا، وتحصيل 1473 غرامة، وتحرير 69 مخالفة.

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث تم تحرير 1333 مخالفة، و430 مخالفة انتظار خاطئ، و242تصالح فورى، وسحب 22 دراجة نارية وحجز 6 دراجات، وتحصيل مبلغ 11600.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، تم ضبط 31 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و15 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و2 بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.