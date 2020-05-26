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حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطة بكيلو استروكس في القليوبية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:14 م
حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطة بكيلو استروكس في القليوبية مخدر الاستروكس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أمر محمد فايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطة بحوزتة كيلو جرام من مخدر الأستروكس، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ خدمة كمين دائرى الجيزة ،دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط كل من :- "م.ه"19عاما ، سائق ، وبحوزته كميه من مخدر الاستروكس تزن حوالى 1 كيلو جرام ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم واحيلا للنيابة العامة،حيث أمر محمد فايد رئيس نيابة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية،بأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها حبس سائق 4 ايام على ذمة التحقيقات لضبطة بحوزتة كيلو جرام من مخدر الأستروكس كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وفى سياق متصل ألقت مباحث ضباط إدارة الطرق والمنافذ بأمن القليويية ، القبض على 5 عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس لترويجة على عملائهم ، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من ضباط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ خدمة كمين دائرى الجيزة ، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط كل من " م . ه " 19عاما ،سائق ، وبحوزته كميه من مخدر الاستروكس تزن حوالى 1 كيلو جرام ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار .

و" ع .ع " 24 عاما ، عامل ، حال استقلاله دراجه نارية ، وبحوزته كميه من مخدر الاستروكس تزن حوالى 500 جرام ، و"ع.ش" 24 عاما ، عاطل ، و" ا.ع " 23 عاما ، عاطل ، و" م.م "24 عاما ،عاطل وبحوزتهم كميه من الاستروكس المخدر تزن حوالى 70 جرام تقريبا حال إستقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات ( جارى فحصها ) ، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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