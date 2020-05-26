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جيش مصر الأبيض.. المصريون يصفعون لجان الإخوان الإلكترونية ويدعمون الأطباء

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:22 م
جيش مصر الأبيض.. المصريون يصفعون لجان الإخوان الإلكترونية ويدعمون الأطباء أطباء
كتب خالد إبراهيم

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مازالت محاولات اللجان الإلكترونية، لجماعة الإخوان الإرهابية، تواصل محاولاتها للوقيعة بين الشعب المصرى، وكافة عناصر الدولة، ولكن فى كل مرة تفاجأ تلك اللجان بفشل ذريع، آخر هذه المحاولات، الوقيعة بين الأطباء والشعب، على أثر تقديم قلة من الأطباء استقالاتهم بسبب عدم وجود وسائل أمان لهم، ومع ذلك، أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعى، على أن الأطباء هم "الجيش الأبيض" لمصر، وأنهم يقفون فى خط المواجهة ضد فيروس كورونا المستجد، سواء أطباء أو ممرضين أو أى من عناصر المنظومة الطبية.

 

هاشتاج "جيش مصر الأبيض"، يأتى حاليا على رأس الترند فى مصر، وذلك بعد دفاع رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن الأطباء، وتأييدهم، ودعمهم، وأيضا فى نفس الوقت رفضهم لكافة محاولات الوقيعة بين الأطباء وبين الشعب المصرى.

جيش مصر الأبيض
جيش مصر الأبيض

 

قالت ندى، "ندعم جيش مصر الابيض اطبائنا الكرام .. حفظكم الله ..  ياجماعة انشرو البهجه والفرحة في قلبوهم الناس دي بتعاني وبتواجه حرب وعدو مجهول كل يوم معرضين للخطر"، وقال أحد رواد تويتر: "رحم الله جنود جيش مصر الأبيض وكل التحيه لكل من يعمل بلا غايه وهدفه حماية أبطال حقيقين مثله لا حُباً فى المال والشهره وهم لا يجتمعاً هذان (مقابل رخيص ) أمام حياة مصري واحد..مصر ان شاء الله هاتعدي الازمه ونناشد المركز القومي للبحوث لحل الازمة"

أحد رواد تويتر
أحد رواد تويتر

 

ندى
ندى

 

من جانبه قال شخص يدعى فارس، "عشرات الآلاف من أطباء مصر وطواقمها الطبية يقاتلون على جبهة المواجهة الضارية مع فيروس كورونا لحماية شعبهم.. بعضهم فقدوا حياتهم الغالية شهداء في ميدان الشرف"

فارس
فارس

 

وقال آخر، "الهدف من البلبلة إللي معمولة من قلة من الأطباء هي شغل المصريين عن الحديث عن بطولات وأبطال جيشنا في سيناء ضد الجماعات التكفيرية من عصابات الإخوان.. بضرب إسفين بين المصريين جيش مصر الأبيض.. وأي حقير عايز يستقيل الأن يحاسب كالجندي الهارب من المعركة"

آخر
آخر

 

وقال طارق السعد: "أنا متضامن مع اطباء مصر الشرفاء الفدائيين .. جيش مصر الأبيض وأطقم التمريض وأقسم والله ماقصرتم.. وضد كل لجان إخوان الشيطان الإليكترونية اللي قاعدين يهروا بالعربي والإنجليزي على هاشتاج  اضراب الاطباء لينشروا إشعاتهم القذرة وكذبهم"

لمياء
لمياء

 

فيما قالت الدكتورة لمياء، "انا وكل الدكاترة اللي زيي من ساعه ما اعلنوا الطوارىء ف البلد وانتم اخدتوا اجازات احنا كنا بنشتغل وانا واحده من الناس اشتغلت لحد يوم السبت اللي فات واول يوم ليا اقعد ف البيت اجازة كان امبارح وكلنا بنشتغل مع كل العك وباقل امكانيات وف ظروف صعبه فعيب عليكم اللي بتقولوه ده اختشوا شويه"


جيش مصر الأبيض

جماعة الاخوان الإرهابية

الأطباء

كورونا

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