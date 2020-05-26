جولة لمحافظة الشرقية بشوارع الزقازيق لمتابعة مستوى النظافة

الشرقية - إيمان مهنى

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بجولة تفقدية بشوارع مدينه الزقازيق ، للإطمئنان على مستوى النظافه ورفع القمامة أولا بأول ، لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين ، وكذلك التأكد من رفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية ، ومتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقرره خلال أجازه العيد ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ، فى هذا الشأن وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

بدأت جوله المحافظ بتفقد شارع مستشفى المبره بمدينة الزقازيق ، لمعاينته على الطبيعه بعد أن تم الانتهاء من إزاله السور المخالف المتعدى على حرم الطريق ، أمام سور ملعب الهوكى بنادى الشرقيه الرياضي، وذلك لبحث إمكانيه إقامه ساحه لانتظار السيارات بما يساهم فى فك الإختناقات المرورية وتسهيل حركه المرور بالمنطقه ذات الكثافة السكانية العالية .

توجه محافظ الشرقية لتفقد منطقه فلل الجامعة ، لبحث إمكانيه تعديل مسار الإتجاهات المرورية وتحديد أماكن وضع الشوكه الحديديه لمنع الدخول المعاكس للسيارات بحيث يكون الشارع اتجاه واحد للدخول واخر للخروج .

كلف المحافظ نائبته المهندسة لبنى عبدالعزيز باعداد مخطط جديد لمنطقه فلل الجامعة وتقسيم الشوارع بالشكل الذى يسمح بان يكون اتجاه واحد للشارع ( ذهاب - اياب) لخلق السيوله المروريه المطلوبه بالمنطقه مع تحديد الاماكن التى تصلح كساحات انتظار للسيارات لإعاده الشكل الجمالى والحضارى للمدينة .

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة فى خطة تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة وإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بها والبحث عن محاور مرورية حديدة للقضاء على الازدحام خاصة أوقات الذروة

إنتقل المحافظ لتفقد إمتداد شارع مستشفى الجامعة ليصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع حى ثان برفع تراكمات القمامه وعدم تراكمها لفترات طويله للحد من إنتشار الأوبئه والأمراض.

كما أمر المحافظ رئيس المركز بإعادة إصلاح وتهيئة الجزيره الوسطى بالشارع بعد أن تهالكت وتساقط منها الحواجز الحديدية، وذلك لإستعادة الشكل الجمالى والحضارى للمنطقة.

كلف محافظ الشرقية نائبته بفحص ومراجعة التراخيص الممنوحة للجراجات الخاصه بالعقارات السكنية التابعه للجمعية التعاونية لاسكان العاملين بجامعه الزقازيق ومعرفة موقفها القانوني، وتنفيذ قرار المحافظ رقم 5768 لسنه 2020 بفتح الجراجات التى تم إستغلالها لأغراض أخرى بالمخالفة لاستيعاب السيارات مع دراسه تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع ذات الكثافة السكانية العالية و لخلق السيوله المروريه المطلوبه.

جولة محافظ الشرقية للتأكد من رفع القمامة والإشغالات

جولة محافظ الشرقية للتأكد من رفع القمامة والإشغالات

جولة محافظ الشرقية للتأكد من رفع القمامة والإشغالات