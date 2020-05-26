اليوم السابع
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جنوب أفريقيا تسمح لدور العبادة بفتح أبوابها بدءا من يونيو

الثلاثاء، 26 مايو 2020 10:07 م
جنوب أفريقيا تسمح لدور العبادة بفتح أبوابها بدءا من يونيو رئيس جنوب أفريقيا يرتدى الكمامه
رويترز

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أعلن سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء أن الكنائس ودور العبادة الأخرى ستفتح أبوابها بدءا من يونيو حزيران حين تخفف البلاد المزيد من قيود العزل، لكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصا.

وقال رامابوسا في كلمة أذيعت بالتلفزيون "الجماعة الدينية جزء لا يتجزأ من الحياة في جنوب أفريقيا وقدمت إسهامات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا".

كانت الحكومة قد فرضت قيودا في أواخر مارس آذار لكبح انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 23 ألفا و615 شخصا في البلاد وأودى بحياة 481.

وسوف تنتقل جنوب أفريقيا ابتداء من يونيو حزيران إلى "المستوى الثالث" من نظام العزل العام المقسم إلى خمس مستويات، بما يسمح للغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية بالعودة للعمل بطاقتها الكاملة.

 

 


جنوب افريقيا

كورونا

فيروس

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