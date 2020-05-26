تنفيذ 2385 حكما قضائيا وتحرير 1412 مخالفة مرورية في القليوبية

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 177 محكوما عليهم بإجمالى 2385 أحكام منفذة، 880 حكما جزئيًا، و173حكما مستأنفا، وتحصيل 1473 غرامة، وتحرير 77 مخالفة .

كما تم شن حملة مرورية بالطرق العامة والرئيسية بالمحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير مخالفات مرورية لقائدى سيارات ودراجات نارية، حيث تم تحرير 1412 مخالفة، و483مخالفة انتظار خاطئ، و 94 تصالح فورى، وسحب 18 دراجة نارية وحجز 2 دراجات، وتحصيل مبلغ 9400.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، برئاسة العقيد أحمد سليم، تم ضبط 30 قضية تموينية، شملت قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و13 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و3 بمجال الغش التجارى ومصانع غير مرخصة، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات