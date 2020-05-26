اليوم السابع
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"تموين سوهاج" تحرر 798 محضر ومخالفة فى حملات تموينية على المخابز والأسواق

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:00 ص
"تموين سوهاج" تحرر 798 محضر ومخالفة فى حملات تموينية على المخابز والأسواق حملة تموينية أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قال وكيل وزارة التموين بسوهاج   أنه تم تحرير 798 محضر ومخالفة  مخابز وأسواق خلال أسبوعين فى حملات تموينية على مستوى مراكز سوهاج ففى مجال المخابز كانت المحاضر  عبارة عن نقص وزن وتصرف ومواصفات وتوقف عن الإنتاج وعدم إعلان وعدم إعطاء بون  وغلق وعدم حمل شهادة صحية وعدم الاحتفاظ بالميزان وعدم نظافة المخابز.

 

وأضاف وكيل مديرية التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه فيما يختص بمحال الأسواق فالمحاضر عبارة عن عدم الإعلان عن أسعار وانتهاء صلاحية ومواد بترولية مؤكدا أن الحملات مستمرة على الأسواق والمخابز ومحطات البتول لضبط المخالفين وعدم التلاعب بالأسعار .

 

 

وفى وقت سابق وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية مكبرة وأسفرت الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية من بينها مدير مسئول "محل أعشاب طبية" ويقيم دائرة قسم أول سوهاج لإدارته منشأه بدون ترخيص ، وحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير ، وتم ضبط "450" عبوة شاى صوفى لتقليل الشهية وكريم للتنحيف بخلاصة الفلفل ، وعبوات عطارة مختلفة الأنواع عسل ملكى لزيادة الخصوبة ، وتم ضبط " 250 " كيلوجرام دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز البلدية ، قبل بيعها فى السوق السوداء ، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 5218 جنح مركز طما لسنة 2020 .


 


سوهاج

التموين

المخابز

الاسواق

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