تعرف على أهم المعلومات عن محور ترعة الطوارئ شرق القاهرة

انتهت أجهزة الدولة من إنشاء محور ترعة الطوارئ تقريبا، وهو أحد المحاور المرورية الجارى تنفيذها شرق القاهرة ومن المقرر أن يساهم المحور في تخفيف الضغط المرورى على شرق القاهرة.

ويرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن محور ترعة الطوارئ "الفريق إبراهيم العرابى ..حاليًا"