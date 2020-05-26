اليوم السابع
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تعرف على أهم المعلومات عن محور ترعة الطوارئ شرق القاهرة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:00 ص
تعرف على أهم المعلومات عن محور ترعة الطوارئ شرق القاهرة محور ترعة الطوارئ شرق القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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انتهت أجهزة الدولة من إنشاء محور ترعة الطوارئ تقريبا، وهو أحد المحاور المرورية الجارى تنفيذها شرق القاهرة ومن المقرر أن يساهم المحور في تخفيف الضغط المرورى على شرق القاهرة.

ويرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن محور ترعة الطوارئ "الفريق إبراهيم العرابى ..حاليًا"

 
1.   يصل طوله لـ13.5 كيلو متر وعرضه يسع 100 متر.
2.   يمتد من الدائرى حتي جسر السويس شرق القاهرة.
3.   يتم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
4.   يخفف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء شرق العاصمة.
5.   تبلغ تكلفة المحور2 مليار جنيه متضمنا إنشاء الكبارى به.
6.   يربط المحور شرق القاهرة بطريق بلبيس.
7.   تم ردم ترعة الطوارئ لإنشاء المحور.
8.   إنشاء المحور خلص المنطقة من بؤرة تلوث بيئى استمر لأكثر من 50 عاما.
9.   تم إزالة 700 عشة ومسكن عشوائي غير آمن بمنطقة المحور.
10. تم إنشاء مشروع إسكان "أهالينا" يطل على المحور لتسكين سكان العشش التي كانت عليه.
11.  تضمن المشروع إنشاء 8 كبارى بطول المحور الجديد.
12. الكبارى التي يتضمنها المحور تقاطع جسر السويس، تقاطع شارع بيرتي، تقاطع شارع جمال عبد الناصر، تقاطع شارع مصطفى كامل، تقاطع شارع سبيكو، تقاطع طريق الجبل الاصفر، تقاطع طريق بلبيس، وكوبري دوران للخلف على طريق بلبيس القاهرة الصحراوي.
13. يتكون الاتجاه الواحد من طريق رئيسي من 3 حارات مرورية بعرض 10.8 م وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 متر و2 رصيف مشاه بعرض 2.5 متر .
 
محور ترعة الطوارئ شرق القاهرة (1)
محور ترعة الطوارئ شرق القاهرة (1)

محور ترعة الطوارئ شرق القاهرة (2)
محور ترعة الطوارئ شرق القاهرة (2)

 


ترعة الطوائ

محور ترعة الطوارئ

القاهرة

طريق بلبيس

اخبار القاهرة

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