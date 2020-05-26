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تعرف على أسباب سيلان الأنف عند تناول الطعام

الثلاثاء، 26 مايو 2020 01:00 ص
تعرف على أسباب سيلان الأنف عند تناول الطعام الانف
كتبت هند عادل

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يعانى بعض الأشخاص من سيلان الأنف عند تناول الطعام خاصة مع تناول الأطعمة الحارة والتوابل، وهو ما يطلق عليه مصطلح التهاب الأنف الذوقي وقد يصاحب ذلك أعراض أخرى، كالعطس وحكه في الأنف والتهاب الحلق، ووفقا لموقع healthline هناك عده أسباب لهذه الحاله.

حيث ترتبط أنواع مختلفة من التهاب الأنف بأسباب مختلفة التهاب الأنف التحسسي هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب الأنف يعاني العديد من الأشخاص من سيلان الأنف من المواد المسببة للحساسية في الهواء غالبًا ما تكون هذه الأنواع من الحساسية موسمية. قد تأتي الأعراض وتزول ، لكنها تكون أسوأ بشكل عام خلال أوقات معينة من السنة.

ومن الممكن أيضًا أن تكون حساسية الطعام هي سبب سيلان الأنف يمكن أن تتراوح أعراض الحساسية الغذائية من خفيفة إلى شديدة ، ولكنها عادة تتضمن اعراض أكثر من احتقان الأنف مثل القشعريرة وضيق في التنفس، مشكلة في البلع، التقيؤ، تورم اللسان، دوخة

أما التهاب الأنف الذوقي فهو نوع من التهاب الأنف غير التحسسي الذي يشمل اعراض مثل ع سيلان الأنف أو التنقيط بعد الأنف بعد تناول الطعام عادة ما تؤدي الأطعمة الحارة إلى التهاب الأنف الذوقي خاصة وأن الأطعمة الحارة تحفز إنتاج المخاط لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الأنف.

التهاب الأنف الذوقي أكثر شيوعًا بين كبار السن غالبًا ما يتداخل مع التهاب الأنف الشيخانى ، وهو نوع آخر من التهاب الأنف غير التحسسي ينطوي كل من التهاب الأنف الذوقي والشيخاني على إفرازات أنفية مفرطة ومائية.

تتضمن الأطعمة الحارة التي قد تسبب سيلان الأنف ما يلي:
 

الفلفل الحار، ثوم، كاري، صلصة حارة، مسحوق شطة، والزنجبيل.

 

 


سيلان الأنف

أسباب سيلان الانف

سيلان الانف عند تناول الطعام

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