تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالمغرب لترتفع الحصيلة إلى 7577

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7577 حالة، وذكرت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفى اليوم، إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل عدد الوفيات إلى 202 حالة، كما تم تسجيل 107 حالات شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4881 حالة.
تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالمغرب لترتفع الحصيلة إلى 7577الثلاثاء، 26 مايو 2020 08:29 م
كورونا فى المغرب - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7577 حالة، وذكرت أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 153788 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
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