تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى بريطانيا وارتفاع الحصيلة لـ 37048

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، عن تسجيل 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 37048، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قالت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستستخدم عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات في علاج بعض مرضى كوفيد-19 المرجح أن يستفيدوا منه في إطار التعاون مع شركة جيلياد ساينسز المصنعة له.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية من التجارب السريرية على مستوى العالم أظهرت أن العقار يمكن أن يقلل وقت التعافي من كوفيد-19 بأربعة أيام.

وقال جيمس بيثل وزير الدولة لشؤون الصحة "ونحن نمر بهذه الفترة غير المسبوقة يجب أن نسبق بخطوة أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الطب مع ضمان سلامة المريض باعتبارها الأولوية الأولى".

وأضاف "سنستمر في مراقبة نجاحات ريمديسيفير في التجارب السريرية في مختلف أرجاء البلاد لضمان أفضل النتائج للمرضى في بريطانيا".

وقالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضي إن بيانات تجاربها لهذا العقار أظهرت أنه أكثر فاعلية في علاج حالات كوفيد-19 التي تحتاج لأكسجين إضافي لكن لا تحتاج لأجهزة تنفس صناعي.