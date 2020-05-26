ترامب يقول إنه يريد الانسحاب الكامل من أفغانستان لكن لم يحدد موعدا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء التأكيد على رغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان لكنه أضاف أنه لم يحدد موعدا مستهدفا، وسط تكهنات بأنه ربما يجعل إنهاء أطول حروب أمريكا جزءا من حملته الانتخابية للفوز بولاية ثانية.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "نحن هناك منذ 19 عاما، نعم، أعتقد أن هذا يكفي... يمكننا دائما العودة إذا أردنا".

وردا على سؤال عما إذا كانت عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر تشرين الثاني موعدا مستهدفا، قال ترامب "لا. ليس لدي موعد مستهدف. لكن في أقرب وقت معقول. على مدى فترة، لكن في أقرب وقت معقول".