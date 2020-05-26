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ترامب عن ارتداء بايدن لكمامة: "غير مألوف للغاية" لأنه بالقرب من منزله

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:30 م
ترامب عن ارتداء بايدن لكمامة: "غير مألوف للغاية" لأنه بالقرب من منزله ترامب
كتبت رباب فتحى

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه يعتقد أنه "من غير المألوف للغاية" أن يختار جو بايدن ارتداء كمامة يوم أمس، أثناء حضوره مراسم يوم الذكرى.

قال ترامب فى تعليقات إن "بايدن يمكنه ارتداء قناع، كان يقف في الخارج مع زوجته، والظروف المثالية، والطقس المثالي - عندما يكونون في الداخل لا يرتدون أقنعة، ولذا اعتقدت أنه من غير المألوف أن يكون لديه واحدة. "

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها باستخدام أقنعة الوجه عندما يكون الأمريكيون في الأماكن العامة وعلى مقربة من أشخاص آخرين ، ولكن لا تعتبر الأقنعة ضرورية عندما يكون الناس في منازلهم.

نفى ترامب أنه كان ينتقد بايدن عندما أعاد تغريد لأحد معلقي فوكس نيوز الذي شكك في استخدام نائب الرئيس السابق للقناع.

قال ترامب: "لم أكن أنتقده على الإطلاق"، وأضاف "لماذا أفعل شيئاً كهذا.؟"

في أول ظهور علني له بعد تطبيق قيود فيروس كورونا، احتفل نائب الرئيس السابق جو بايدن بيوم الشهيد، الاثنين، من خلال المشاركة في مراسم وضع إكليل الزهور في نصب تذكاري لجندي بالقرب من منزله في ديلاوير، بعد أسابيع من العزلة الذاتية وسط تفشي وباء 

وردد نائب الرئيس ترامب وتعليقات السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كايلي ماكناني في وقت سابق اليوم ، تفاخر نائب الرئيس بشأن معدل الوفيات الحالي لفيروس كورونا في البلاد.

وأشار مايك بنس إلى أن "505 أمريكي فقط ماتوا بسبب الفيروس التاجي" أمس ، قائلين إن البلاد لم تشهد حصيلة مماثلة منذ مارس.

قال بنس "سنصل إلى هناك يا أمريكا".

عندما أنهى نائب الرئيس حديثه، ردد ترامب تعليقاته، قائلاً إن إدارته تصرفت "بسرعة وبذكاء" وبالتالي حالت دون ارتفاع عدد القتلى.

 

 

 


ترامب

كورونا

مايك بنس

فتح الولايات

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