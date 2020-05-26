اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 12:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ترامب: سنتخذ إجراءات تجاه الصين هذا الأسبوع

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:41 م
ترامب: سنتخذ إجراءات تجاه الصين هذا الأسبوع ترامب
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يستعد لاتخاذ إجراءات تجاه الصين ردا على خطواتها بشأن هونغ كونغ، دون أن يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الإجراءات.

ومن جانبه قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب "منزعج" جدا من بكين على خلفية فيروس كورونا المستجد، وأمور أخرى لم يكن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني على نفس قدر أهميتها بالنسبة له في وقت ما.

وخلال حديثه على قناة فوكس نيوز، وصف كودلو أيضا إجراءات بكين في هونج كونج بأنها مزعجة للغاية.

وقال إن اتفاق التجارة "المرحلة 1" الأمريكي الصيني الذي جرى التوصل إليه في يناير كانون الثاني لا يزال كما هو حتى اللحظة، لكن إدارة ترامب تتابع لترى ما إذا كانت بكين تفي بالتعهدات التي قطعتها.

ويوم الخميس، أعلنت الصين، التي نفد صبرها بعدما لم تتبن هونج كونج تشريعا للأمن القومي من تلقاء نفسها، أنها ستسن بشكل مباشر قوانين لمنع الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في المدينة.

وقال كودلو لشبكة فوكس بيزنس في مقابلة تالية "أعتقد أن الصين ترتكب خطأ كبيرا".


ترامب

امريكا

الصين

الاقتصاد الامريكي

الاقتصاد الصيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة الألمانية وحكومات الولايات يتفقون على استمرار قيود الاتصال حتى يونيو

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:38 م

دونالد ترامب: لا نهدف لسحب قواتنا من أفغانستان

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:36 م

أفغانستان تبدأ الإفراج عن 900 سجين من طالبان وتدعو لتمديد الهدنة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:35 م

مقالات الصحف المصرية.. محمود خليل: الأمان الوظيفى للأطباء .. علاء عريبى: مشروعات صندوق تحيا مصر .. بهاء أبو شقة: وإنجازات الكهرباء .. ماجد حبته: يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

لطلاب الثانوية العامة.. لو مش عايز تدخل الامتحان تعرف إزاى تأجل للعام المقبل

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

أخبار 24 ساعة.. تسجيل 789 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و14 حالة وفاة

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

وكيل دينية البرلمان: الأوقاف أبلغتنا بإقامة صلاة الجمعة بعد القادمة بالمساجد

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ63 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 26-5-2020

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

بورصة نيويورك بالكمامات فى أول يوم افتتاح بعد شهرين من الإغلاق.. صور

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

زوجة الشهيد هشام الساكت للأطباء: على العهد ومش هنتخلى عن مريض مهما كانت الظروف

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

جهاز الإحصاء: ودائع البنوك ارتفعت إلى 4 تريليونات جنيه فى يناير الماضى

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

ليفربول يقرر إعادة أموال التذاكر المباريات للجماهير هذا الموسم

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

المحطات النووية: لا إصابات بكورونا في الضبعة سواء للمصريين أو الخبراء الروس

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

عضو اللجنة الطبية بالكاف: نصحنا بإلغاء جميع البطولات الأفريقية هذا الموسم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة