ترامب بفاعلية حول المصابين بالسكر: أنا لا استخدم الأنسولين هل يجب أن أخذه

كتبت رباب فتحى

تساءل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عما إذا كان يجب عليه استخدام الأنسولين أثناء تقديم تعليقات حول حماية كبار السن المصابين بمرض السكري وسط وباء فيروس كورونا.

وقال فى كلمته "أنا لا أستخدم الأنسولين. هل يجب أن استخدمه؟ . "لم أفكر به أبدا. لكنني أعلم أن الكثير من الناس يتأثرون بشدة، أليس كذلك؟ أمر لا يصدق."

وألقى ترامب كلمة بمناسبة توفير الأنسولين لكبار السن من مرضى السكرى وسط استمرار أزمة كورونا. وشهدت الفاعلية إشادة الحضور مثل نائب الرئيس مايك بنس وغيره بالرئيس الأمريكى.

ويأتي التعليق بعد أن قال ترامب إنه اختتم نظامه الخاص بهيدروكسي كلوروكين، الذي كان يستخدمه لمنع فيروسات التاجية، على الرغم من إرشادات إدارة الغذاء والدواء بأنه يجب استخدام الدواء فقط في المستشفى.

وقال ترامب إن إدارته تفعل ما فى وسعها لحماية كبار السن الذين عملوا طوال حياتهم لخدمة مجتمعاتهم ودولتهم، موضحا أنه شدد على أهمية حماية كبار السن فى دور الرعاية وأمر بتوفير الاختبارات وسبل الرعاية لهم.

وانتقد ترامب بعض الحكام فى عملية إعادة فتح الولايات، وقال إن موقف بعض الحكام "مخزى".

وأكد ترامب مرة أخرى أنه لو لم يطبق الإجراءات الاحترازية لكانت حالات الوفاة أكثر بنسبة من 20-25 % موضحا أنه كما قال خبير الأوبئة أنتونى فاوتشى إن الإجراءات أنقذت حياة الآلاف من الأمريكيين.