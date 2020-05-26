تحرير محاضر لـ9 محلات لمخالفتهم الحظر و12 محضر إشغال طريق ببلبيس فى الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار الحظر خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً على الغلق الكامل للمحال التجارية بدءا من أول أيام عيد الفطر والمستمر حتى يوم الجمعة القادم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع التجمعات، لما تمثله من خطورة فى زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن قرار الحظر الكامل على المحال التجارية الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا يشمل المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والخدمات والمراكز التجارية والمولات التجارية فضلا عن توقف جميع وسائل النقل الجماعى على مدار أيام عيد الفطر، ويُستثنى من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

فقامت رئيس حى ثان الزقازيق بضبط محل موتوسيكلات يعمل أثناء الحظر بالمخالفة وتم تشميع المحل والمخزن التابع له وإيداع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برصد بعض بعض المحال التجارية تعمل فى أوقات الحظر وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، فتم ضبط وتشميع محمصة بشارع سعد زغلول وصالون حلاقة رجالى متفرع من شارع سعد زغلول ومحل إكسسوارات محمول متفرع من شارع سعد زغلول ومغسلة سيارات ومحل كماليات سيارات بطريق الدائرى الجديد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقامت رئاسة مركز ومدينه بلبيس بحملة بالتنسيق مع قوات الشرطه على المحال التجارية المخالفة لقرار الحظر وأسفرت عن تحرير 9 محاضر لعدد 9 محلات لمخالفتهم لتعليمات الحظر وتم تحويل المحاضر إلى قضايا جنح أمن دولة طوارئ كما تم تحرير 12 محضر إشغال طريق لمخالفتهم للقانون 140 لسنة 1956.

وقام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بغلق وتشميع عدد 2 محال مخالفين للقرار مجلس الوزراء، بطريق هريه الجديد واتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء عادل شرشر رئيس مركز ومدينة ههيا برفع أكوام القمامة المتراكمة بالمقلب العشوائى على شريط السكك الحديد بمدينه ههيا ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحه العامه للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمركز ومدينة ههيا لمتابعه مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق الكامل للمحال التجارية، تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

كما قرر المحافظ تزويد مجلس مدينة ههيا بعدد 2 موتور مياه لتستخدم فى أعمال إطفاء القمامه المشتعلة ذاتياً نتيجة إرتفاع درجه الحراره بالمقلب العشوائى بمدينه ههيا ، كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق والإشتراك مع رئيس مركز ومدينة ههيا بتوفير عدد 2موتور مياه وكذلك المعدات اللازمه لسرعه الإنتهاء من رفع القمامه ونقلها إلى المدفن الصحى بالخطاره لإعاده الوجه الجمالى والحضارى للمدينه.

وخلال عوده محافظ الشرقية، تم رصد محل لتجارة الاكسسوارات و قطع غيار السيارات والموتوسيكلات بمدينة ههيا يقوم صاحبه بمزاولة نشاطه التجارى مخالفاً بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكامل للمحال التجاريه ، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا بغلق المحل فوراً و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع للعبور بسلام من تلك الأزمة التى تمر بها البلاد.