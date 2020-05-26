اليوم السابع
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بالتزامن مع تعامد الشمس على الكعبة غداً.. إزاى تحدد القبلة بطرق بدائية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:37 م
بالتزامن مع تعامد الشمس على الكعبة غداً.. إزاى تحدد القبلة بطرق بدائية الصلاة
ذكى مكاوى

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تحظي الكعبة المشرفة غداً بحدث تاريخي، حيث يتزامن غدا الأربعاء مع ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في عدم وجود أي ظل للكعبة، وذلك بسبب تعامد الشمس علي الكعبة المشرفة مباشرة، وفقاً لما أعلنته الجمعية الفلكية فى مدينة جدة عبر حسابها علي موقع تويتر.

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

 

وأكدت الجمعية الفلكية أن سماء مكة المكرمة يوم الأربعاء الذى يتزامن مع الـ 4 شوال 1441 والموافق 27  مايو 2020، يشهد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر تحديداً بالمسجد الحرام الساعة 12:18 ظهراً،  وتكون الشمس على ارتفاع 90 درجة وبالتالي سيختفي ظل الكعبة تماماً ويصبح ظل الزوال صفراً وهو التعامد الأول من إثنين هذه السنة.

 

إلى جانب ذلك نشرت الجمعية الفلكية في جدة تقرير آخر على صفحتها بموقع "فيسبوك"، تطرقت خلاله إلى أسباب تلك الظاهرة حين أكدوا أن تعامد الشمس يحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الإستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوباً إلى خط الإستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو، وبالتالي فإن تلك الظاهرة تحدث مرتين في العام.

كما تطرق التقرير إلي أمر مميز يتعلق بطريقة استغلال تلك الظاهرة من أجل معرفة القبلة من أى مكان فى العالم، حيث أكدوا أن التعامد من الطرق الفلكية التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة لا تقل في دقتها عن التطبيقات الحديثة، وذلك عبر اختبار التعامد لتحديد اتجاه القبلة لكافة شعوب الدول العربية، والمناطق المجاورة للقطب الشمالى، وإفريقيا، وأوروبا، والصين، وروسيا، وشرق آسيا.

وذلك عن طريق وضع قطعة من الخشب منتصبة بشكل عمودى على سطح الأرض عند وقت التعامد، وملاحظة الإتجاه المعاكس للظل الذى سيشير بدوره نحو الكعبة المشرفة تماماً.

الصلاة
الصلاة

 

 


الكعبة

تعامد الشمس على الكعبة

طرق تحديد القبلة

الكعبة المشرفة

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