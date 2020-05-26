بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادثين متفرقين بقنا

قنا - وائل محمد

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادثين متفرقين فى قنا، أحدهما إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب موتوسيكل فى بهجورة مركز نجع حمادى، والثانى إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، في قرية المحروسة بمدينة قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بإصابة 3 أشخاص وهم محمد ممدوح حرشه، 16 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وفاقد الوعي، ومحمود عادل أبوالمجد، 16 عامًا، وعبده محمد حلمي، 22 عامًا، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على كوبري الغزالي، بقرية المحروسة في مدينة قنا، تم نقل لمستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج.

كما تلقى إخطارًا آخر يفيد بإصابة 4 أشخاص وهم محمد محمود محمد، 23 عامًا، وحسام عادل محمود، 20 عامًا، ومحمد جادالكريم، 19 عامًا، ومحمد جمال فاوي، 19 عامًا، في حادث انقلاب موتوسيكل في الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي، تم نقلهم لمستشفى بهجورة لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بكل حادثة على حدى، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.