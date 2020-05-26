اليوم السابع
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"انت جرثومة"..سيدة تهاجم ممرضة تتسوق فى سوبر ماركت بزيها الرسمى..فيديو وصور

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:41 م
"انت جرثومة"..سيدة تهاجم ممرضة تتسوق فى سوبر ماركت بزيها الرسمى..فيديو وصور جانب من الواقعة
كتب خالد إبراهيم

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فى الوقت الذى يحتاج العالم إلى كل شخص فى المنظومة الطبية، ليدافع عن البشرية ضد فيروس "كورونا" القاتل، والذى مازال يحصد مئات آلاف القتلى، وملايين المصابيين، يظهر بعض "المختلين"، الذى يتنمرون ضد الأطباء ويسبونهم ويطالبونهم بالابتعاد عنهم، خوفا من العدوى المميتة، وهو ما رصدته إحدى الممرضات فى سوبر ماركت ببريطانيا، حينما تعرضت للسب والتنمر من جانب سيدة كانت تتسوق فى السوبر ماركت.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ميرور"، فإن إحدى الممرضات كانت تتسوق بزيها الرسمى، ففوجئت بسيدة تهاجمها، حيث قالت الممرضة كيمبرلي سيمبسون عبر حسابها على "فيس بوك"، أنها تعرضت للسب لفظيا من قبل متسوقة في المتجر.

المتسوقة
المتسوقة

 

وقالت كيمبرلي، إنها أمضت بعد الظهر تبكي بعد التبادل الذي جرى في المتجر ، ونشرت فيديو يوضح امرأة تقف وراء عربة التسوق قائلة: "أنا أصورك لأنك تحاول الذهاب لشراء أشياء".

الممرضة تبكى
الممرضة تبكى

 

وقالت كيمبرلي: "أنتي سخيف للغاية، ما كان يجب عليك أن تهاجمينى بهذه الطريقة، وإنني أنشر الجراثيم"، لترد المرأة "أنت تنشرى الجراثيم"، وتساءلت كيمبرلى، "ما الذي يمنعنى من الدخول إلى أى مكان حتى قبل كورونا؟"

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

 

وذكرت كيمبرلى على فيس بوك، "لم يساعدنى أى موظف فى المتجر ، ولم يعلق أحد، طالبنى زوجان بولنديان بعدم البكاء وقالا إنها غبية، أشعر بالاشمئزاز حقًا من سلوك هذه السيدة، لم أرتكب أى خطأ".

 


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سوبر ماركت

الأطباء

كورونا

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