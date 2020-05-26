اليوم السابع
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النيابة تخلى سبيل إمام نبروة المزيف بكفالة 100 جنيه

الثلاثاء، 26 مايو 2020 04:46 م
النيابة تخلى سبيل إمام نبروة المزيف بكفالة 100 جنيه إمام نبروة المزيف
الدقهلية شريف الديب

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أمر مدير نيابة مركز نبروة بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بإخلاء سبيل ثلاثة من شباب مدينة نبروة فى الواقعة المعروفة إعلاميا ب (اجرى ياشيخ) والتى بدأت بظهور فيديو أول أيام عيد الفطر المبارك لشيخ يرتدى زى أزهرى ويجرى بأحد الشوارع بمدينة نبروة.

و جاء فى الفيديو أن ذلك أثناء محاولة الشيخ إقامة صلاة العيد وتجمع لعدد من المواطنين، وبعد أن شاهد سيارة الشرطة فر هاربا، وقد قرر رئيس النيابة بإخلاء سبيل كلا من السيد ناصر السيد عبد الغفار، و طاهر عادل طاهر عبد الفتاح  بضمان محل اقامتهم، و محمود مجدى جابر العشرى الشيخ بكفالة 100 جنيه، على ذمة التحقيقات وقد كشفت تحريات الأمن أن المتهم طالب فى الصف الثالث الأزهرى ومتغيب عن المعهد منذ فترة.

وقد دفع ماجد الحنبلى محامى المتهمين بأن الواقعة كانت عفوية ولا يوجد انتماء سياسى للمهتمين أو أى أغراض من ذلك، ولا يوجد ما يشير إلى إهانة الزى الأزهري، كون المتهم الثالث "الشيخ" طالب بالأزهر ومعتاد على ارتداء ملابسه الأزهرية.

وقد وجهت النيابة المتهم الأول والثانى تهمة التصوير بدون تصريح، و وضع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون تصريح.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشيخ واثنين آخرين بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، وتويتر لشيخ يهرول بالزى الأزهرى وهو ما آثار ضجة على صفحات التواصل الاجتماعى .

 


الدقهلية

اجرى ياشيخ

شيخ يجرى من الامن

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نبروه

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