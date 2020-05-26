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المترو: لن يسمح بدخول المحطات بدون كمامة ابتداء من السبت المقبل

الثلاثاء، 26 مايو 2020 12:00 ص
المترو: لن يسمح بدخول المحطات بدون كمامة ابتداء من السبت المقبل مترو الانفاق أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت مصادر بشركة المترو أنه لن يتم السماح للركاب بدخول محطات الخطوط الثلاثة بعد استئناف التشغيل ابتداء من السبت المقبل بدون ارتداء كمامة، حماية  من فيروس كورونا وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الأحد الماضى.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد المقبل حتى الجمعة القادمة مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.
 
 

المترو

ارتداء كمامات بالمترو

مترو الانفاق

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. محمد محمود

قرار ممتاز وأن كان متأخر

يعطيكم العافية هذا القرار مفروض من بداية الحظر لان بصراحة ما شاهدناه من تزاحم كان يحتم هذا القرار من بداية الحظر ... ولكن ان تأتي متأخر احسن من أن لا تأتي

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