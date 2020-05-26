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الكرملين : من غير المرجح عقد قمة "الخمسة الكبار" بالصيغة المعتادة فى سبتمبر

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:41 م
الكرملين : من غير المرجح عقد قمة "الخمسة الكبار" بالصيغة المعتادة فى سبتمبر المتحدث الصحفى للرئاسة الروسى دميترى بيسكوف
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسى (الكرملين) دميترى بيسكوف أنه من غير المرجح عقد قمة "الخمسة الكبار" بمجلس الأمن الدولى فى شهر سبتمبر القادم بالصيغة المعتادة، غير مستبعد عقد هذه القمة عبر الفيديو.
وقال بيسكوف، في تصريح صحفي ردًا على سؤال بشأن موعد عقد هذه القمة، "غير مرجح عقدها في سبتمبر القادم بالطريقة العادية، فهذا الاحتمال ضئيل للغاية نتيجة الوضع الراهن مع انتشار الوباء".
وأضاف "يمكن عقد هذه القمة عبر الفيديو، والتنسيق يجرى والعمل مستمر بشأنها"، وتابع "على أي حال ينبغي أن يسبق القمة تنسيق ناجح لبعض الوثائق المشتركة، ولم يتم الانتهاء من هذا العمل بعد، أي أنه لا توجد تفاصيل محددة هنا حتى الآن". 
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في يناير الماضي عقد قمة لقادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، وبريطانيا). 


دميترى بيسكوف

الكرملين

روسيا

الحكومة الروسية

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