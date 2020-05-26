الفرح يغمر أبو المطامير بالبحيرة بعد شفاء أكبر معمر من فيروس كورونا

البحيرة - ناصر جودة

شهدت قرية النجيلى التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة بعد تعافى أحد أكبر المعمرين من أهالى القرية من فيروس كورونا بعد رحلة علاج قصيرة لم تتعد 8 أيام.

حيث قررت مستشفى كفر الدوار والتى خصصت للحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا الإذن بخروج عبد المنعم عبد الوكيل صالح الذى يبلغ من العمر 93 عاما من المستشفى بعد تعافيه من هذا الفيروس وتماثله للشفاء .

وعمت الفرحة أرجاء منزل عميد عائلة صالح بمركز أبو المطامير وانطلقت زغاريد النساء فى الأجواء تعبيرا عن سعادتهم بشفاء اكبر معمرة القرية.

وقالت مصادر طبية بمستشفى كفر الدوار إلى أن المصاب تم تحويله من مستشفى الصدر بدمنهور بعد الكشف عليه لإصابته بالتهاب رئوى حاد والاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وأثبتت نتائج التحاليل والأشعة إيجابية فحوصاته للفيروس.

وأضافت المصادر انه تم احتجاز المريض وتم تقديم الرعاية الطبية الفائقه له مع إجراء الفحوصات اللازمة بشكل دورى إلا أن أثبتت نتائج التحاليل سلبية حمله للفيروس فتم السماح له بالخروج من المستشفى مع وضعه تحت الملاحظة وفقا لبرنامج العزل المنزلى.

فيما أكد محمود شيبوب أحد أحفاد المصاب ان جده الذى يعمل كان يعمل بتجارة المواد الغذائية شعر بحالة من الإجهاد وضيق التنفس فى أواخر شهر رمضان خاصة انه معتاد على الصيام رغم تقدمه فى العمر فتم نقله إلى مستشفى الصدر بدمنهور لنكتشف إصابته بفيروس كورونا.

مضيفا انه تم إحالته الى مستشفى كفر الدوار ليمكث بها 8 أيام فقط لتتغير نتائج فحوصاته الى سلبية من فيروس كورونا ويأذن له بالخروج من المستشفى.

وأوضح حفيد أكبر معمرى البحيرة ان تم توقيع تعهد للجهات الصحية بملازمة جده لمنزله لمدة 14يوما وفقا لبرنامج العزل المنزلى ومنع اختلاطه بأى أحد مع إجراء الفحوصات الطبية فى مواعيدها المقررة مع قيام جهات الطب الوقائي بتعقيم المنزل وإجراء الفحوصات للمخالطين.

مشيرا الى ان جدة رغم سنه الكبير الا انه يتمتع بصحة جيدة للغاية ولا يعانى من اية أمراض باستثناء مرض الضغط وان مناعته الذاتيه هى التى عجلت بشفائه بشكل غير متوقع.

يذكر ان وزارة الصحة والسكان قد أعلنت اليوم عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.