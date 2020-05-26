العثور على جثة متفحمة بسبب نشوب حريق داخل شقة فى المحلة

الغربية عادل ضرة

عثر أهالى منشية مبارك التابعة لمركز المحلة بمحافظه الغربية علي جثة لشخص متفحمة داخل شقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز شرطة المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقه بمنطقة منشية مبارك دائره المركز، انتقلت سياره مطافي لمكان البلاغ ومأمور المركز وتم إخماد النيران وتبين العثور على جثة متفحمة داخل الشقه.

ووجه مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعه تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة، والرائد عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة، ويكثف فريق البحث جهوده لكشف غموض الواقعه.