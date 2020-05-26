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الصحة: 37% من عدوى الفريق الطبى بكورونا نتيجة الاختلاط داخل المنشآت الصحية

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:49 م
الصحة: 37% من عدوى الفريق الطبى بكورونا نتيجة الاختلاط داخل المنشآت الصحية وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور إيهاب محمود مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن هناك إجراءات تم اتخاذها داخل المنشآت الطبية لمنع عدوي فيروس كورونا بين الفرق الطبية منها إجراء مسح صباحى لجميع العاملين بالمستشقيات وقياس درجة الحرارة، وفى حالة وجود أعراض للمرض يتم إجراء باقي الفحوصات له والتأكد من كونه مصاب من عدمة.
 
 
وأوضح أنه يتم عزل عضو الفريق الطبي المخالط لآى مصاب بفيروس كورونا لمدة 14 يوما بعد ملء استبيان من جانب إدارة مكافحة العدوى بالمستشفى لتحديد إذا كان هناك احتمالية الإصابة أم لا.
 
 
وكشف عن أسباب عدم جدوى إجراء مسحات pcr لكل الفرق الطبية المخالطة لمصابين، مشيرا إلى أن تحليل pcr يوضح اذا كان الفيروس موجود أم لا ويظهر بعد 48 ساعة من التعرض للإصابة، وقبل ذلك لا تظهر الإصابة ويمكن أن تكون النتيجة سلبية والشخص مصاب وتابع: حتي لو كانت نتيجة المسحة سلبية لا يمكن لعضو الفريق الطبى التعامل بأريحية ويجب التعامل مع المحيطين به بحذر.
 
 
وشدد على ضرورة التعامل مع الجميع علي أنهم مصابين، وأكد مدير إدارة مكافحة العدوى، أنه لا يمكن الاطمئنان بإجراء المسحات لأنه بعد إجرائها يمكن أن يصاب أيضا والا يجب إجرائها كل 12 ساعة، ونصح بالمحافظة علي التباعد الإجتماعي من وقت الخروج من المنزل وحتي الدخول إلى المنزل وارتداء الواقي التنفسي والكمامة الجراحية والتعامل داخل  الرعاية المركزة بكمامة n95 وعند الدخول إلى المنزل يجب البعد عن كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة. 
 
 
 
قال الدكتور إيهاب محمود مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن إصابات الفريق الطبي من فيروس كورونا منها 13% إصابات من خارج المنشاة الطبية.
 
 
وأكد أن 23 % من الإصابات يرجع لنتيجة التعامل مباشر مع مريض وكذلك 37% من العدوي نتيجة الاختلاط داخل المنشاة الصحية فى أماكن استراحات الفرق الطبية مثلا وأماكن المطاعم والنوم لذلك لا يمكن السماح بان الأسرة تكون بمسافة أقل من متر ونص بجانب تطهير دورات المياه واماكن النوم ووجود مسافة متر ونصف بين كل شخص في المطاعم والالتزام بغسيل الايدي، وأوضح ان الإصابات بين السيدات اكثر من الرجال وفي القاهرة أعلي المحافظات.
 
 
 

 


الصحة

الفريق الطبي

كورونا

كورونا مصر

كورونا فى مصر

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