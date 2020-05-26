الصحة تخاطب قطاعاتها لحصر الأطباء المحالين للمعاش حديثا لمواجهة كورونا

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى كافة الجهات والقطاعات التابعة لها بتحديد الأعداد المطلوبة من "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، التمريض العالى، الكيميائيين، فنيى التمريض، الفنيين الصحيين، من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وخاطبت الوزارة؛ كلا من "الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الاسعاف المصرية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك لموافاتها ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادى، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.