اليوم السابع
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الصحة النفسية تكشف آليات مواجهة كورونا فى مستشفيات العزل

الثلاثاء، 26 مايو 2020 03:36 م
الصحة النفسية تكشف آليات مواجهة كورونا فى مستشفيات العزل فيروس كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أنها تقوم منذ بداية الجائحة بجهود كبيرة من منطلق مسئوليتها عن الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان فمنذ بداية الجائحة خصصت الخط الساخن للاستشارات النفسية والذى كان يعمل بالفترة الصباحية فقط طوال أيام الاسبوع ليعمل على مدار 24 ساعة يوميا وخصصت لذلك ما يقرب من 150 من العاملين والمتخصصين فى الصحة النفسية وتدريبهم على الدعم النفسى المتخصص اثناء الازمة الحالية .
 
 
وقالت في بيان : تلقى الخط الساخن عدد 1716 مكالمة من اول ابريل 2020، تم تقديم خدمة الدعم النفسي لـ 913 من المواطنين منهم 60 من مقدمي الرعاية الصحية وذلك من خلال اتصال المتخصصين من الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالمواطنين على هواتفهم الشخصية .
 
وبدأت فرق من الأطباء النفسيين بالتواجد داخل مستشفيات العزل بدءا من  18 ابريل 2020 وقدمت خدمات الطب النفسي والدعم لـ 420 من مصابي كوفيد 19 و 80 من الطواقم الطبية مما كان له أكبر الأثر على التعامل مع الأعراض  وخطورتها وتعافي العديد من المرضى وتماثلهم للشفاء.
 
وكثفت جهود التوعية والنشر على صفحات التواصل الاجتماعى من اجل الحد من اعراض القلق والتوتر فى هذه المرحلة.
 
كما قامت بمراجعة العقاقير اثناء العلاج والاعراض الجانبية النفسية التى قد تظهر وكيفية التعامل معها من الجانب الطبى واصدرت ملفا خاصا بذلك.
 
 

الصحة النفسية

الادمان

الاطباء النفسيين

اخبار مصر

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