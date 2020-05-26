"الصحة الصربية": 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة فى صربيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 1127، مٌشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة.
وأفادت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، بأن عدد الوفيات لم يشهد أي ارتفاع فلا يزال عدد الحالات التي توفت جراء إصابتها بفيروس كورونا 239 حالة.
وأضافت أنه تم إجراء فحوصات للكشف عن الإصابة بالفيروس على 3427 شخصًا، وكشفت النتائج عن إصابة 34 حالة بكورونا.
يٌذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز 5.6 ملايين إصابة حول العالم، فيما اقتربت الوفيات من 350 ألف حالة وفاة.
"الصحة الصربية": 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفياتالثلاثاء، 26 مايو 2020 10:50 م
كورونا فى صربيا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة فى صربيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 1127، مٌشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
روسيا تسحب جميع العسكريين المشاركين فى مكافحة كورونا من صربياالإثنين، 18 مايو 2020 06:23 م
بمشاركة الآلاف.. مظاهرات بالكمامات بمحيط البرلمان فى صربياالثلاثاء، 12 مايو 2020 02:30 ص
صربيا تقرر إجراء انتخابات برلمانية 21 يونيو المقبل رغم فيروس كوروناالثلاثاء، 05 مايو 2020 10:24 ص
صربيا ترسل 4 طائرات تحمل معدات طبية إلى إيطالياالسبت، 25 أبريل 2020 03:10 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة