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الصحة السعودية تحذر من عدم التزام قواعد التباعد الاجتماعى

الثلاثاء، 26 مايو 2020 02:58 م
الصحة السعودية تحذر من عدم التزام قواعد التباعد الاجتماعى السعوديه
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الصحة السعودية: "نحن أمام مرحلة مهمة فى مواجهة كورونا، متابعة: نحن أمام مرحلة العودة للحياة الطبيعية مع التزام التباعد"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وحذرت وزارة الصحة السعودية من عدم التزام قواعد التباعد الاجتماعى، موضحة أن قطاع الصحة السعودى قوى ولديه خبرة طويلة.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية: نحن أمام مرحلة الانتقال التدريجى نحو الحياة الطبيعية، مشيرة إلى أن التباعد الاجتماعى أساسى لحماية كبار السن والمرضى، وأن التباعد الاجتماعى أساسى وخصوصا للمرضى وكبار السن.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية بالسعودة 11 قرارًا هامًا لعودة الحياة الطبيعية لما قبل إجراءات الحظر المفروضة على البلاد جراء أزمة كورونا.

 

وذكرت وكالة السعودية "واس"، أن مصدر مسئول فى وزارة الداخلية قد أعلن أنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التى اتخذتها المملكة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئى وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.


السعوديه

كورونا

ازمه كورونا

إصابات

كوفيد 19

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